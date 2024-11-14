Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих в Беларусь. Информация содержится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте Министерства транспорта и связи Литвы, пишет БелТА.
Сообщается, что для регулирования очередей большегрузов на пограничных КПП, а также для обеспечения общественного порядка, на границе с Литвой с 1 декабря 2024 года будет введена предварительная регистраций фур, которые выезжают через внешнюю границу Евросоюза.
В заявлении уточнили, что всем большегрузам, которые следуют в пункты пропуска «Шальчининкай», «Мядининкай», «Кибартай», расположенные на границах с Беларусью и Россией, необходимо будет заранее бронировать выбранный временной интервал для пересечений границы. Сделать это можно в Информационной системе управления очередями (EVIS).
В том случае, если грузовик приезжает на границу без бронирования временного интервала для того, чтобы пересечь границу, то сможет это сделать на месте на следующий доступный интервал в EVIS. В Министерстве транспорта и связи считают, что указанная мера даст возможность значительно сократить число большегрузов, которые стоят в очереди на пересечение границы. Уточняется, что самые большие очереди до 900 фур или длиной 23 километра обычно возникают в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.
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