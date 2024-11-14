Литва ввела обязательную предварительную регистрацию фур, выезжающих в Беларусь

В том случае, если грузовик приезжает на границу без бронирования временного интервала для того, чтобы пересечь границу, то сможет это сделать на месте на следующий доступный интервал в EVIS. В Министерстве транспорта и связи считают, что указанная мера даст возможность значительно сократить число большегрузов, которые стоят в очереди на пересечение границы. Уточняется, что самые большие очереди до 900 фур или длиной 23 километра обычно возникают в декабре и апреле, перед рождественскими и пасхальными праздниками.