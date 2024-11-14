Сергей Кравчук: «Мы нацелены на развитие электротранспорта в городе»

«Мы стараемся сделать муниципальный транспорт комфортным и удобным для пассажиров. В том числе разрабатываем различные акции, чтобы гражданам было удобно добираться до разных остановок, при этом экономя. Мы нацелены на то, чтобы развивать электротранспорт в городе — он, кстати, весь муниципальный. Благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и регионального правительства в этом году нам удалось закупить 10 новых трамваев. Часть из них уже прошли “обкатку” и вышли на линию. Все машины оснащены “печками”, чтобы в салонах было тепло в зимний период времени. Летом в них также будет комфортно передвигаться: в вагонах установлены кондиционеры. Также мы при поддержке правительства региона продолжаем закупать троллейбусы — в этом году приобрели 16 машин. Это позволило нам открыть новые маршруты, которыми активно пользуются хабаровчане», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.