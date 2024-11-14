Сергей Кравчук: «Мы нацелены на развитие электротранспорта в городе»

С учетом обновления парка муниципального предприятия «Городской электрический транспорт» и введения так называемого «маршрута трех вокзалов» пользование трамваями и троллейбусами в Хабаровске становится более комфортным. Кроме того, для горожан и гостей краевой столицы сохраняется акция «Бесплатная пересадка», которая позволяет без переплат преодолевать огромные расстояния по городу. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сначала акцию МУП «ГЭТ» ввело на два месяца в качестве эксперимента. Основная идея была в том, чтобы полностью заменить 6-й маршрут трамвая и соединить одним маршрутом троллейбуса аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы. После того как поездка на двух видах транспорта по одному билету стала пользоваться популярностью у жителей, а акция получила много положительных отзывов в соцсетях, мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил сделать эту льготу постоянной.
«Мы стараемся сделать муниципальный транспорт комфортным и удобным для пассажиров. В том числе разрабатываем различные акции, чтобы гражданам было удобно добираться до разных остановок, при этом экономя. Мы нацелены на то, чтобы развивать электротранспорт в городе — он, кстати, весь муниципальный. Благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и регионального правительства в этом году нам удалось закупить 10 новых трамваев. Часть из них уже прошли “обкатку” и вышли на линию. Все машины оснащены “печками”, чтобы в салонах было тепло в зимний период времени. Летом в них также будет комфортно передвигаться: в вагонах установлены кондиционеры. Также мы при поддержке правительства региона продолжаем закупать троллейбусы — в этом году приобрели 16 машин. Это позволило нам открыть новые маршруты, которыми активно пользуются хабаровчане», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В городском управлении транспорта объяснили, что пассажир должен показать кондуктору чек электронной оплаты проезда, который он получил у водителя троллейбуса или трамвая, с указанием даты и времени покупки. Это дает право на получение бесплатного билета на дальнейшую поездку.
«Акция была организована с целью увеличения транспортной доступности для хабаровчан. Пассажир на конечном остановочном пункте “Железнодорожный вокзал” имеет возможность в течение двух часов воспользоваться правом проезда без повторной оплаты, в случае если ему необходима пересадка с троллейбусов № 2, № 3 на трамваи № 1, № 2, № 5 и наоборот», — рассказали в управлении транспорта администрации Хабаровска.