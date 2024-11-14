Интернет-трафик вырос на 67% по трассе «Уссури» в Хабаровском крае

Во время поездок жители и гости региона активно смотрят видео и слушают музыку с помощью гаджетов. Лидером по использованию мобильного интернета стал участок около посёлка Хор — на этом отрезке трассы водители и пассажиры передают почти в четыре раза больше данных, чем в среднем на всем протяжении пути. Далее в пятерке «качающих» Вяземский, Переяславка, Сосновка и Корфовский. Вместе с тем в этом году на участке автодороги возле Корфовского передается в 33 раза больше данных, а возле Бикина — в 9 раз больше, чем годом ранее.