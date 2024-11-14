11 дней никто не видел груду металла в снегу: стало известно, почему погибшего в ДТП водителя не могли найти так долго в Хабаровском крае

«Всегда опасаюсь там ездить, страшно. Отбойники стоят, но доверия иногда к ним мало. Есть одно место, где он вообще низкий и как бы заканчивается. И если зимой будут там “лететь”, то запросто через отбойник перескочат. И да, высоко, пока не остановишься — не увидишь, но останавливаться там нигде нельзя. Зимой вообще страшно — снег, скользко и серпантины над обрывами, я стараюсь ездить потихоньку. А так места красивые, помню, когда первый раз ехал, сам чуть пару раз не улетел, засмотревшись на красоты», — рассказал редакции «КП» автолюбитель Олег из Хабаровска.