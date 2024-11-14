11 дней никто не видел груду металла в снегу: стало известно, почему погибшего в ДТП водителя не могли найти так долго в Хабаровском крае

Утром 13 ноября на 238-м километре дороги Хабаровск-Лидога-Ванино был обнаружен автомобиль, водитель которого пропал около двух недель назад. Что произошло и почему о ДТП стало известно так поздно — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ПРОПАЛ СО СВЯЗИ
Эдуард поехал в Ванино еще 31 октября, но со 2 ноября связь с ним прервалась, обратно в Хабаровск он так и не вернулся. Тогда 55-летнего мужчину на синем Nissan Gloria объявили в розыск близкие. И только 13 ноября заснеженную груду металла обнаружили в кювете.
СЕРПАНТИН И ОБРЫВЫ
Как сообщил источник из правоохранительных органов, движение от поселка Ванино в сторону села Лидога не особо оживленное, есть спуски высотой 20−30 метров. Поэтому другие водители или их пассажиры просто не могли увидеть разбитое авто с погибшим внутри хабаровчанином.
«Всегда опасаюсь там ездить, страшно. Отбойники стоят, но доверия иногда к ним мало. Есть одно место, где он вообще низкий и как бы заканчивается. И если зимой будут там “лететь”, то запросто через отбойник перескочат. И да, высоко, пока не остановишься — не увидишь, но останавливаться там нигде нельзя. Зимой вообще страшно — снег, скользко и серпантины над обрывами, я стараюсь ездить потихоньку. А так места красивые, помню, когда первый раз ехал, сам чуть пару раз не улетел, засмотревшись на красоты», — рассказал редакции «КП» автолюбитель Олег из Хабаровска.
Оказалось, что причиной трагедии стало превышение скорости. Водитель просто не вошел в поворот. Синяя Gloria вылетела с дороги и, несколько раз перевернувшись, так и осталась в кювете на долгих 11 дней. И кто знает, сколько бы еще пролежала, если бы не сотрудники дорожной службы, которые проводили работы на этом участке трассы. Именно они увидели машину Эдуарда.
ОФИЦИАЛЬНО
«На месте работала следственно-оперативная группа и сотрудники районной Госавтоинспекции. Погибший, местный житель краевой столицы, ранее был объявлен родственниками в розыск», — прокомментировал государственный инспектор БДД Управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю, лейтенант полиции Юлия Новикова.