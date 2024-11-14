Аналитики назвали муниципалитеты Башкирии с самой высокой убылью населения

В 2024-м коэффициент естественной убыли населения достиг 4,2 на тысячу жителей. Самое тревожное положение в этом плане — в Краснокамском районе, там показатель на уровне 14,3 на тысячу, что в 3,5 раза больше, чем в среднем по всей Башкирии. На опасном уровне ситуация также в Ермекеевском (12,8), Бураевском (12,5), Бижбулякском (12), Федоровском (11,9), Балтачевском (11,6), Куюргазинском (11,3), Миякинском (11,2), Аургазинском (11,1) и Стерлибашевском (10,9) районах. Среди городов — в Агидели (7,9), Салавате (6,3) и Кумертау (6,3).