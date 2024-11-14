Таллахасси
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ближайшие дни в Самарской области будет теплая и снежная погода

Температура воздуха в Самаре превысит многолетние значения.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 78% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Самарской области в ближайшее время. Температура воздуха будет постепенно повышаться в ближайшие несколько дней. Если 14 ноября в Самарской области в среднем будет 0…+2 градуса, то уже к воскресенью, 17 ноября, температура поднимется до +5 градусов.

— По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 2,5 градуса выше многолетних значений, — рассказали в Приволжском УГМС.

В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки смешанного характера — снег с дождем. Но они будут небольшими и пройдут не по всему региону.