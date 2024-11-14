В ближайшие дни в Самарской области будет теплая и снежная погода

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Самарской области в ближайшее время. Температура воздуха будет постепенно повышаться в ближайшие несколько дней. Если 14 ноября в Самарской области в среднем будет 0…+2 градуса, то уже к воскресенью, 17 ноября, температура поднимется до +5 градусов.
— По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха во второй декаде ноября ожидается на 2,5 градуса выше многолетних значений, — рассказали в Приволжском УГМС.
В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки смешанного характера — снег с дождем. Но они будут небольшими и пройдут не по всему региону.