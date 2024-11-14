В Омской крепости открывается уникальная археологическая выставка

«Уникальность проекта заключается в том, что для проведения молодёжной археологической школы были собраны педагоги со всей России, занимающиеся исторической реконструкцией и экспериментальной археологией, как образовательно-воспитательным методом. В рамках проведения школы у нас, педагогов, получилось обсудить актуальные проблемы развития нашей авторской методики и перспективы ее развития, выработать стратегию развития. Если говорить о самих раскопках, то они оказались очень продуктивными. Был раскопан жилой объект 17 века, в котором, по всей видимости, жил служилый человек. По сути в ходе раскопок была сформирована эталонная археологическая коллекция, которая значительно пополнила научную базу и само представление о жизни наших предков в 17 веке именно в городе Тара. Во всех отношениях проект оказался уникальным и очень продуктивным», — сообщил директор АУ г. Омска «Омская крепость» Василий Минин.