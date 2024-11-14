В Омской крепости открывается уникальная археологическая выставка

Археологическая выставка откроется сегодня на территории Денежной кладовой. Экспозиция создана из артефактов, обнаруженных во время раскопок археологической школой «Тарский кремль». Проект был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.
«Уникальность проекта заключается в том, что для проведения молодёжной археологической школы были собраны педагоги со всей России, занимающиеся исторической реконструкцией и экспериментальной археологией, как образовательно-воспитательным методом. В рамках проведения школы у нас, педагогов, получилось обсудить актуальные проблемы развития нашей авторской методики и перспективы ее развития, выработать стратегию развития. Если говорить о самих раскопках, то они оказались очень продуктивными. Был раскопан жилой объект 17 века, в котором, по всей видимости, жил служилый человек. По сути в ходе раскопок была сформирована эталонная археологическая коллекция, которая значительно пополнила научную базу и само представление о жизни наших предков в 17 веке именно в городе Тара. Во всех отношениях проект оказался уникальным и очень продуктивным», — сообщил директор АУ г. Омска «Омская крепость» Василий Минин.
Выставка поможет понять особенности жизни и быта первых русских сибиряков. Омичи увидят сохранившиеся элементы оружия, посуды, инструментов, игрушек, а также древние монеты, обнаруженные юными археологами. Посетить экспозицию можно бесплатно с понедельника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Необходима предварительная запись по телефону 8−983−117−82−86.