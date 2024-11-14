Красноярцам рассказали, как изменятся небольшие города и села региона в 2025 году

Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Конкурс проходил среди малых городов и сельских поселений Красноярского края, победу одержали 17 проектов. В 2025 году новые благоустроенные парки, центральные площади, скверы, набережные, скейт-площадки появятся в городах Ужур, Шарыпово, Дивногорск, Кодинск, в поселках Таёжный и Ангарский Богучанского района, Усть-Кемь Енисейского района, Глядень Назаровского района, Солонцы Емельяновского района, Приморск Балахтинского района.
Благоустроительные работы также запустят в селах Лебяжье Краснотуранского района, Солгон Ужурского района, Галанино Казачинского района, Боготол, Новосёлово, Каратузское и Пировское.
«Региональная программа благоустройства для небольших населенных пунктов чрезвычайно востребована. В этом году на конкурс поступили 34 заявки. Победили наиболее интересные, тщательно проработанные проекты из тех муниципалитетов, где будущее благоустройство совместно с жителями проектировали с учетом их мнений и предложений. На воплощение идей для каждого проекта будет выделено от 10 до 50 млн рублей», — сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена Цитович.
Напомним, с 2019 года победителями краевого конкурса благоустройства стали 67 проектов в селах и небольших городах. На данный момент все они реализованы.