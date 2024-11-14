Красноярцам рассказали, как изменятся небольшие города и села региона в 2025 году

«Региональная программа благоустройства для небольших населенных пунктов чрезвычайно востребована. В этом году на конкурс поступили 34 заявки. Победили наиболее интересные, тщательно проработанные проекты из тех муниципалитетов, где будущее благоустройство совместно с жителями проектировали с учетом их мнений и предложений. На воплощение идей для каждого проекта будет выделено от 10 до 50 млн рублей», — сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена Цитович.