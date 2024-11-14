Самые редкие и популярные имена донских детей назвали в ЗАГСе

В ЗАГСе назвали самые популярные и самые редкие имена, которые дают детям родители в Ростовской области.
Так, многие донские мамы и папы дают своим малышам креативные имена. К примеру, новорожденных девочек называли Ией, Ляйсан, Сакинат и Элянур. Также в этом списке есть имя древнегреческого происхождения Ивлавия, что означает «хорошо говорящая».
Мальчикам тоже дают необычные имена. Так, в этом году был зарегистрирован Ованес, Мовлат, Измир, Рабадан и Сероб.
В ЗАГСе также назвали и самые популярные имена. 614 раз родители называли дочек Софиями. На втором месте оказались Марии — 533. А еще в этом списке есть Евы, Варвары и Анны.
Среди мужских имен лидирует Александр. Такое имя дали 630 мальчикам. Также донские родители отдают предпочтение Михаилам, Артемам, Максимам и Матвеям.