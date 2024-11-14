Дефицит кадров сохраняется в Иркутской области по итогам октября

Дефицитов кадров сохраняется в Иркутской области. В октябре конкуренция в регионе составила 3,8 резюме на вакансию (при этом норма от четырех до 7,9 резюме). Аналитики hh.ru пришли к выводу, что показатель постепенно приходит в норму, так как, например, в январе 2024 на одну вакансию было лишь 3,4 резюме.
— Работодатели за последний месяц разместили почти 23 тысячи вакансий, что на 11% больше октября 2023 года. Соискатели же создали или обновили 86 тысячи резюме, что на 33% больше динамики прошлого года, — уточнили в пресс-службе hh.ru.
Помимо этого медиана предлагаемой зарплаты в регионе оказалась значительно выше — 73 тысячи рублей, вместо ожидаемых 60 тысяч.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что заведующая домом-интернатом из Иркутска украла более 850 тысяч у воспитанника.