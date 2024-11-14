Дефицит кадров сохраняется в Иркутской области по итогам октября

Дефицитов кадров сохраняется в Иркутской области. В октябре конкуренция в регионе составила 3,8 резюме на вакансию (при этом норма от четырех до 7,9 резюме). Аналитики hh.ru пришли к выводу, что показатель постепенно приходит в норму, так как, например, в январе 2024 на одну вакансию было лишь 3,4 резюме.