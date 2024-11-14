В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

«Акция направлена на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, а также на недопущение попадания автомобильных шин в окружающую природную среду», — говорится в сообщении.
Бесплатно сдать шины можно по следующим адресам:
- ул. Проселочная, 9а, (Советский район) с 10:00 до 11:30;
- ул. Портовая, 181, (Железнодорожный район) с 12:00 до 13:30;
- ул. Клубная, 22−24, (Первомайский район) с 10:00 до 11:30;
- пр. Королева, 1д, (ТЦ «Интерио») (Ворошиловский район) с 12:00 до 13:30;
- ул. Нансена, 150а, (Кировский район) с 10:00 до 11:30;
- пр. 40-летия Победы, 75/15, (Пролетарский район) с 12:00 до 13:30;
- ул. Петренко, 1, на территории, прилегающей к ТЦ «Суворовский» (Октябрьский район) с 10:00 до 11:30;
- ул. Нансена / пер. Джамбульский (автомобильная парковка) (Ленинский район) с 12:00 до 13:30.
В указанных местах будут приниматься по четыре шины от одного человека.