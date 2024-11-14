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В Ростове пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин

Ростовская область, 14 ноября 2024. DON24.RU. В донской столице 16 ноября пройдет акция по сбору отработанных автомобильных шин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Акция направлена на повышение экологической культуры населения, привлечение внимания к необходимости раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, а также на недопущение попадания автомобильных шин в окружающую природную среду», — говорится в сообщении.

Бесплатно сдать шины можно по следующим адресам:

  • ул. Проселочная, 9а, (Советский район) с 10:00 до 11:30;
  • ул. Портовая, 181, (Железнодорожный район) с 12:00 до 13:30;
  • ул. Клубная, 22−24, (Первомайский район) с 10:00 до 11:30;
  • пр. Королева, 1д, (ТЦ «Интерио») (Ворошиловский район) с 12:00 до 13:30;
  • ул. Нансена, 150а, (Кировский район) с 10:00 до 11:30;
  • пр. 40-летия Победы, 75/15, (Пролетарский район) с 12:00 до 13:30;
  • ул. Петренко, 1, на территории, прилегающей к ТЦ «Суворовский» (Октябрьский район) с 10:00 до 11:30;
  • ул. Нансена / пер. Джамбульский (автомобильная парковка) (Ленинский район) с 12:00 до 13:30.

В указанных местах будут приниматься по четыре шины от одного человека.

экология