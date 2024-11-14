Автобусы до самарского аэропорта «Курумоч» будут ходить по расписанию

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области взяло на особый контроль работу межмуниципальных и городских автобусных маршрутов, совершающих остановку в международном аэропорту «Курумоч».
В настоящее время через аэропорт походят три межмуниципальных и один муниципальный автобусный маршрут:
— № 652 Т "Тольятти (новый город) — Самара (ж/д вокзал);
— № 607 «Самара (ж/д вокзал) — Тольятти (новый город)»;
— № 392 «п. Молодая Гвардия — п. Береза»;
— № 78 «Самара (Барбошина Поляна) — п. Береза» (городской маршрут).
После многочисленных жалоб на несоблюдении расписания движения автобусов, следующих через аэропорт, и их отсутствии, Минтранс региона начал проверку работы этих маршрутов, по итогам которой будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договоров.
Также областной Минтранс проведет анализ востребованности автобусных маршрутов, в том числе на основе пассажиропотока в аэропорту, на основании которого примет решение о необходимости изменения расписания с привлечением на маршруты дополнительных автобусов.
В последующих контрольных проверках автобусных маршрутов, проходящих через «Курумоч», будут участвовать представители МТУ Ространснадзора, сообщили, а правительстве Самарской области.