Автобусы до самарского аэропорта «Курумоч» будут ходить по расписанию

После многочисленных жалоб на несоблюдении расписания движения автобусов, следующих через аэропорт, и их отсутствии, Минтранс региона начал проверку работы этих маршрутов, по итогам которой будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договоров.