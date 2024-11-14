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В Иркутской области ожидаются 20-градусные морозы и метели. Рассказываем — когда

По прогнозу иркутских синоптиков, в регион пришла зима, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Таллахасси: +22° 4 м/с 73% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: ТК Город

Как рассказала журналистам портала ИрСити начальник иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, «в конце недели нас ждет настоящая метель», которая станет продолжением 20-градусных морозов, ожидаемых метеорологами в ближайшие сутки.

«20-градусные морозы ожидаются в ближайшие сутки. По прогнозу, сегодня была одна из первых холодных ночей в регионе. Температура опустилась до минус 11−16, а местами — до минус 26 градусов. Это нормально, так как на территории Иркутской области уже установился зимний режим», — сказала метеоролог.

По ее словам, сегодня в северных районах будет идти снег. А в пятницу, 15 ноября, заметать начнет всю территорию Приангарья, включая его столицу:

«По нашему региону будет проходить очередной фронт, сопровождаемый ветром утром и днем, а также снегом».

Со своей стороны региональное МЧС предупреждает:

на дорогах области гололедица, которая может увеличить количество ДТП, понижение температуры воздуха по статистике часто сопровождается ростом числа пожаров в жилых и производственных зданиях, особо внимательными надо быть вблизи водоемов — там продолжается ледообразование.

К слову, первая в этом году трагедия на тонком льду в Иркутской области уже произошла: в Братском районе погиб мужчина.