В Иркутской области ожидаются 20-градусные морозы и метели. Рассказываем — когда

«20-градусные морозы ожидаются в ближайшие сутки. По прогнозу, сегодня была одна из первых холодных ночей в регионе. Температура опустилась до минус 11−16, а местами — до минус 26 градусов. Это нормально, так как на территории Иркутской области уже установился зимний режим», — сказала метеоролог.