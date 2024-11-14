В Самаре 18 ноября проведут мероприятия в честь дня рождения Эльдара Рязанова

В Самаре проведут мероприятия в честь дня рождения Эльдара Рязанова. 18 ноября самарцев приглашают в музей Рязанова, где запланированы разные бесплатные активности.
— В понедельник, 18 ноября, с 12.00 до 19.00 гости смогут бесплатно посетить экспозицию музея (0+), — рассказала пресс-служба учреждения.
На 14.00 и 17.00 запланированы экскурсии (0+) по экспозиции музея. А в 16.00 состоится мастер-класс «Киноколлаж» (6+). А весь день в музее будет работать фотозона «Кино! Кино!», где посетители смогут сделать снимки на память. Вход на все мероприятия — свободный.
Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре.