В Самаре 18 ноября проведут мероприятия в честь дня рождения Эльдара Рязанова

На 14.00 и 17.00 запланированы экскурсии (0+) по экспозиции музея. А в 16.00 состоится мастер-класс «Киноколлаж» (6+). А весь день в музее будет работать фотозона «Кино! Кино!», где посетители смогут сделать снимки на память. Вход на все мероприятия — свободный.