Гражданку России и США, осужденную в Екатеринбурге за госизмену, вернут в Штаты

Сообщалось, что Ксения имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге. В августе Свердловский облсуд признал Карелину виновной в государственной измене и назначил 12 лет колонии общего режима. Сама она также признала свою вину.