Гражданку России и США, осужденную в Екатеринбурге за госизмену, вернут в Штаты

«Ну что ж. Теперь я могу это говорить. Ксению обменяют в феврале 2025 года», — написал Мушаилов в одной из соцсетей.
Накануне стало известно, что Россия и США могут провести обмен заключенными в феврале 2025 года. Ксения Карелина также фигурировала в возможных списках на обмен.
Напомним, задержали Карелину в феврале нынешнего года. По версии следствия, с февраля 2022 года 33-летняя жительница Лос-Анджелеса переводила деньги в интересах одной из украинских организаций. Затем средства направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Сообщалось, что Ксения имеет гражданство России и США, замужем за американцем, а ее родители живут в Екатеринбурге. В августе Свердловский облсуд признал Карелину виновной в государственной измене и назначил 12 лет колонии общего режима. Сама она также признала свою вину.