В Симферополе строят школу на 500 мест

Строительство школы на 500 мест в Симферополе выполнено на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Крыма.
Школу строят в микрорайоне Новониколаевский. На выполнение работ выделили 946,28 млн рублей.
«На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 70%», — отметили в Минстрое.
В ведомстве добавили, что рабочие занимаются устройством фасада, отделкой, а также устройством внутренних и наружных инженерных сетей. Планируется, что школу введут в эксплуатацию в декабре 2026 года.