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В Симферополе строят школу на 500 мест

Минстрой: в Симферополе на 70% построили школу на 500 мест.

Источник: пресс-служба Минстроя Крыма

Строительство школы на 500 мест в Симферополе выполнено на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства Крыма.

Школу строят в микрорайоне Новониколаевский. На выполнение работ выделили 946,28 млн рублей.

«На сегодняшний день строительная готовность объекта достигла 70%», — отметили в Минстрое.

В ведомстве добавили, что рабочие занимаются устройством фасада, отделкой, а также устройством внутренних и наружных инженерных сетей. Планируется, что школу введут в эксплуатацию в декабре 2026 года.

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