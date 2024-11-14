Легенды и скандалы гостиницы «Москва» и отеля Four Seasons, обращенного в доход государства

Возле гостиницы и в ней самой постоянной публикой были проститутки и фарцовщики. Первые высматривали клиентов, вторые — искали, что бы обменять у иностранцев из дефицитного «импорта». В самой «Москве» постоянно устраивались шумные вечеринки, лился рекой алкоголь в шикарных ресторане (где, кстати, изобрели салат «Столичный») и кафе «Огни Москвы» на 15-м этаже — с видом на столицу. По расхожей байке, сын Сталина Василий в ресторане «Москвы» отбивал у режиссера Романа Кармена жену. А в 1942 году там погиб, упав в лестничный пролет, белорусский поэт Янка Купала — по слухам, его убили чекисты.