Врач Соколова: определить сахар в крови можно специальными линзами для глаз

"Для этого нам нужно уменьшить размер прибора. Сейчас он весит полтора килограмма, а по размеру напоминает iPad или книгу, поэтому мы нацелены на использование в медицинских учреждениях и лабораториях. В будущем мы его уменьшим, мы рассматривали две версии устройства. Первый — это носимое устройство в виде датчика, который крепится к плечу. Второй вариант — просто уменьшить его до размеров телефона, чтобы человек смог удобно носить его с собой. По нашим планам, сначала мы хотим зарегистрировать устройство, как инвитро-диагностику, то есть это будет глюкометр, который сможет определять уровень сахара в крови, просвечивая пробирку с собранной кровью.