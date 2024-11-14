В Саратове разработали софт для повышения безопасности работы дронов

САРАТОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) разработали программное обеспечение для улучшения систем управления беспилотными летательными аппаратами. Оно позволит снизить погрешность систем почти до 1% и повысить безопасность работы аппаратов в различных ситуациях, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Такой цифровой продукт может стать востребованным среди производителей квадрокоптеров вертолетного типа. Кроме того, подобное программное обеспечение может применяться в сфере энергетики, производственных процессах, например, в промышленных роботах.
«Проведенное экспериментальное тестирование доказало, что наличие такого алгоритмического инструмента в составе систем БВС (бортовой вычислительной системы — прим. ТАСС) мультироторного типа снижает погрешность системы практически до 1% и повышает комплексную безопасность работы самого судна в различных эксплуатационных ситуациях», — приводятся слова автора проекта Ярослава Пахомова.
Как пояснили в министерстве, уникальность разработки саратовских исследователей заключается в использовании линейной алгоритмизации и различной комбинации фильтров. Это обеспечивает значительное преимущество в быстроте и эффективности разработанного решения.
В результате, как подчеркнули в ведомстве, повышается комплексная безопасность и стабильность временной работы любых цифровых датчиков, находящихся в составе бортовой системы. Такая система устанавливается на авиационные транспортные средства и в автоматическом режиме выдает команды для изменения или поддержания функционального состояния аппарата. Благодаря разработанным алгоритмам и комбинации фильтров достигается комплексное снижение ошибок в работе системы.
Автором проекта стал аспирант кафедры «Приборостроение» Института электронной техники и приборостроения (ИнЭТиП) СГТУ Ярослав Пахомов. Проект выполняется под руководством директора ИнЭТиП, кандидата технических наук Александра Никифорова.