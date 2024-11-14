В Саратове разработали софт для повышения безопасности работы дронов

В результате, как подчеркнули в ведомстве, повышается комплексная безопасность и стабильность временной работы любых цифровых датчиков, находящихся в составе бортовой системы. Такая система устанавливается на авиационные транспортные средства и в автоматическом режиме выдает команды для изменения или поддержания функционального состояния аппарата. Благодаря разработанным алгоритмам и комбинации фильтров достигается комплексное снижение ошибок в работе системы.