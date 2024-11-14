В Ростове в четверг ожидается облачная погода

В Ростове в четверг, 14 ноября, на протяжение всего дня сохранится облачная погода. А в утренние часы возможен небольшой дождь. Об этом дончан предупреждают синоптики.
Так, уже в 8:00 могут выпасть осадки. До обеда на улице будет +3 градуса. А днем воздух прогреется до +5. В ночное время столбик термометра опустится до +2 градусов.
На протяжение дня будет дуть восточный ветер. Его порывы будут достигать пять метров в секунду.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в западных районах области в четверг и пятницу, 14 и 15 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. А в некоторых районах даже возможен туман и гололедица. В пятницу ожидается аналогичная погода.