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Десятки уфимцев лишатся воды из-за технической необходимости

В Уфе в 26 жилых домах отключат воду.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 ноября, в Советском районе Уфы в 26 жилых домах отключат воду. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления жилищного хозяйства.

Из-за, по словам чиновников, технической необходимости с 10:30 до 21:30 отключат горячую воду в МКД по адресам:

— проспект Октября, 23/2, 23/3, 25, 25/1, 27/2,;

— улица Братьев Кадомцевых, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 16;

— улица Рихарда Зорге 10, 12, 14, 16, 18, 20/1;

В тот же период не будет горячего и холодного водоснабжения по адресам:

— проспект Октября 23, 23/5, 27.

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