Разработаны монохроматор и система фокусировки для установки СКИФ

ТОМСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с Институтом физики микроструктур РАН разработали двухзеркальный монохроматор и систему фокусировки для экспериментальной станции «Микрофокус» установки «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Это одни из основных элементов в оптической схеме станции, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Созданное оборудование является частью системы управления пучком синхротронного излучения. Сам спектр синхротронного излучения широкий. Можно сказать, что изначально синхротронное излучение белое. Попадая на монохроматор, выделяется нужный нам диапазон энергии и превращается из белого в розовый. Далее этот монохроматический пучок уже можно сфокусировать на образце для его исследования. В России подобных монохроматоров и устройств фокусировки еще нет. По характеристикам наши разработки находятся на уровне мировых аналогов», — сказал проректор по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексей Гоголев.
Уточняется, что зеркальный монохроматор обеспечивает подготовку пучка синхротронного излучения для дальнейшего использования и принимает на себя основную тепловую нагрузку. Кроме того, устройство позволяет уменьшить интенсивность пучка до необходимых параметров. Это позволяет не использовать не использовать криогенные системы охлаждения на следующих оптических элементах, при этом сохраняются параметры излучения в заданном спектральном диапазоне.
Система фокусировки обеспечивает формирование пучка синхротронного излучения с размерами от микронов до нанометров. Благодаря ей излучение фокусируется на образце исследований. Созданное оборудование имеет рекордные для России значения по фокусировке до 140×540 нанометров.
О СКИФ.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».