Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября в четверг

В Минске будет облачная погода. Во второй половине дня вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега. Вероятность осадков специалисты оценили в 70−80%. Ветер будет юго-западный. Утром ожидается от 0 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а вечером будет от 0 до +1 градуса.