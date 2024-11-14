Мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября, в четверг, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозам синоптиков, в стране сохранится преобладание облачной погоды. Во многих районах пройдут мокрый снег, дождь. Местами возможны слабые гололед, а также туман. Ветер окажется юго-западным. В дневные часы будет от −1 до +4 градусов.
В Минске будет облачная погода. Во второй половине дня вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега. Вероятность осадков специалисты оценили в 70−80%. Ветер будет юго-западный. Утром ожидается от 0 до −2 градусов. Днем температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а вечером будет от 0 до +1 градуса.
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