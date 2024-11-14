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Омич пытался улизнуть через балкон и скрыться от судебных приставов

Как рассказали в службе ФССП мужчина не готов был встречаться с приставами.

Источник: Комсомольская правда

36-летний омич пытался сбежать через балкон от судебных приставов, которые хотели его сопроводить в суд. Мужчина должен был прибыть на судебное заседание из-за кражи смартфонов. Не желая отправляться в суд, он решил сбежать через балкон. Благо, этаж квартиры бы не очень высоким.

Приставы знали о такой уловке и дежурили внизу, чтобы перехватить верхолаза. После того, как его план был раскрыт, омич решил вернуться в квартиру, чтобы обычным путем проследовать в суд.

Отметим, что к такой хитрости — сбежать от приставов мужчина прибегал не раз. На него заведено уже три административных производства о попытках бегства от силовиков.