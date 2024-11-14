Омич пытался улизнуть через балкон и скрыться от судебных приставов

36-летний омич пытался сбежать через балкон от судебных приставов, которые хотели его сопроводить в суд. Мужчина должен был прибыть на судебное заседание из-за кражи смартфонов. Не желая отправляться в суд, он решил сбежать через балкон. Благо, этаж квартиры бы не очень высоким.
Приставы знали о такой уловке и дежурили внизу, чтобы перехватить верхолаза. После того, как его план был раскрыт, омич решил вернуться в квартиру, чтобы обычным путем проследовать в суд.
Отметим, что к такой хитрости — сбежать от приставов мужчина прибегал не раз. На него заведено уже три административных производства о попытках бегства от силовиков.