Омич пытался улизнуть через балкон и скрыться от судебных приставов

36-летний омич пытался сбежать через балкон от судебных приставов, которые хотели его сопроводить в суд. Мужчина должен был прибыть на судебное заседание из-за кражи смартфонов. Не желая отправляться в суд, он решил сбежать через балкон. Благо, этаж квартиры бы не очень высоким.