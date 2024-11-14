Урожайность ячменя существенно повысили с помощью фуллерена

«Результат достигается путем предпосевной обработки семян, а также растений в фазе кущения низкими дозами водных дисперсий аллотропной модификации углерода — фуллерена С60 либо его монозамещенных аминокислотных производных. При этом повышаются количество продуктивных стеблей на 1 кв. метр, число колосков в главном колосе, количество и масса зерна с главного колоса, масса 1 000 зерен», — отметили в пресс-службе.