Урожайность ячменя существенно повысили с помощью фуллерена

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Специалисты Института биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН и Федерального исследовательского центра «Немчиновка» при поддержке Минобрнауки РФ разработали способ, позволяющий повысить (в пределах 7−31%) урожайность ячменя в условиях Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что росту урожайности способствует химическое вещество фуллерен.
«Результат достигается путем предпосевной обработки семян, а также растений в фазе кущения низкими дозами водных дисперсий аллотропной модификации углерода — фуллерена С60 либо его монозамещенных аминокислотных производных. При этом повышаются количество продуктивных стеблей на 1 кв. метр, число колосков в главном колосе, количество и масса зерна с главного колоса, масса 1 000 зерен», — отметили в пресс-службе.
Фуллерен и его соединения проявляют антиоксидантные и мембранотропные свойства (в частности, уменьшение микровязкости мембран) и снижают уровень окислительного стресса — одного из важнейших неблагоприятных факторов воздействия внешней среды на растение.
«Фуллерен С60 как один из компонентов сажи распространен в природе и относится к малотоксичным для человека соединениям, а низкие применяемые концентрации (наномолярные) обусловливают экологическую безопасность и потенциальную экономическую эффективность предлагаемого способа», — отметил старший научный сотрудник ИБХФ РАН Владимир Волков.
Эффективность способа продемонстрирована в полевых условиях опытного хозяйства, впереди регистрационные испытания. Как напоминают ученые, в РФ на долю ячменя приходится около 25% валового сбора зерна. Ячмень является основной зернофуражной культурой и занимает четвертое место в мире по производству после пшеницы, риса и кукурузы.