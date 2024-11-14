Изучено применение металлополимеров для защиты водоемов от загрязнения фосфатами

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) исследовали применение металлополимеров для предотвращения фосфатного загрязнения водоемов крупных промышленных городов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые ФИЦ КазНЦ РАН исследовали применение металлополимеров на основе ионов лантаноидов — гадолиния и европия — в качестве агентов для определения повышенной концентрации органических и неорганических фосфатов в водной среде с помощью методов ядерной магнитной релаксации и люминесцентной спектроскопии. В качестве полиэлектролитной основы металлополимера был использован линейный N-замещенный полиакриламид, несущий остаток трикарбаллиловой кислоты, прикрепленный к основной полимерной цепи, который был впервые синтезирован в рамках данных исследований», — говорится в сообщении.
Ученые установили, что в водных растворах этот металлополимер формирует клубкообразные структуры, коллоидные характеристики которых могут регулироваться рН водной среды и соотношением числа функциональных групп полимера к металлу. В исследовании показано различное влияние добавляемых в раствор наночастиц фосфатов на люминесцентные изменения и изменения в магнитной релаксации.
Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фосфатов различного происхождения в водоемах крупных промышленных городов — частая практика на территории Российской Федерации. Биогенность фосфора как химического элемента, входящего в состав практически любого живого организма и выполняющего определенные биологические функции, приводит к накоплению его соединений в водоемах и, как следствие, к серьезным экологическим последствиям. «Эвтрофикация водоемов — насыщение биогенными элементами с превышением ПДК, в данном случае фосфатами за счет антропогенных воздействий, сопровождается ростом биологической продуктивности водных бассейнов и ведет к ухудшению органолептических свойств воды (цветность, мутность, прозрачность, запах, вкус), к бурному размножению водорослей, дефициту кислорода, гибели рыб и животных», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, повышенное содержание фосфатов в воде ведет к появлению цианобактерий, которые в период цветения выделяют токсины, способные вызвать отравление людей и животных. Для предотвращения серьезных последствий загрязнений необходимо своевременное детектирование избыточного количества фосфатов относительно ПДК.
Результаты исследований опубликованы в журнале Macromolecular Chemistry and Physics издательского дома Wiley-VCH Verlag (Германия). Исследования проводятся в рамках крупного научного проекта «Экология промышленных городов» при поддержке Минобрнауки России.