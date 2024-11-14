Изучено применение металлополимеров для защиты водоемов от загрязнения фосфатами

Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) фосфатов различного происхождения в водоемах крупных промышленных городов — частая практика на территории Российской Федерации. Биогенность фосфора как химического элемента, входящего в состав практически любого живого организма и выполняющего определенные биологические функции, приводит к накоплению его соединений в водоемах и, как следствие, к серьезным экологическим последствиям. «Эвтрофикация водоемов — насыщение биогенными элементами с превышением ПДК, в данном случае фосфатами за счет антропогенных воздействий, сопровождается ростом биологической продуктивности водных бассейнов и ведет к ухудшению органолептических свойств воды (цветность, мутность, прозрачность, запах, вкус), к бурному размножению водорослей, дефициту кислорода, гибели рыб и животных», — рассказали в пресс-службе.