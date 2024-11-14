Разбор завалов рухнувшего в Джанкойском районе Крыма моста займет не менее суток

В Джанкойском районе Крыма продолжается разбор завалов после обрушения моста, произошедшего накануне. Причиной инцидента стала перегрузка фуры, которая превысила допустимый вес на 13 тонн. Мост рухнул на железнодорожные пути, но движение поездов удалось восстановить в течение суток. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.