Разбор завалов рухнувшего в Джанкойском районе Крыма моста займет не менее суток

В Джанкойском районе Крыма продолжается разбор завалов после обрушения моста, произошедшего накануне. Причиной инцидента стала перегрузка фуры, которая превысила допустимый вес на 13 тонн. Мост рухнул на железнодорожные пути, но движение поездов удалось восстановить в течение суток. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.
Разбор завалов на месте обрушения моста в Джанкойском районе Крыма продлится не менее суток, сообщает газета «Известия».
По словам сотрудников МЧС, специалисты ведомства сейчас занимаются устранением последствий обрушения, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов планируется в течение следующего дня.
Причиной обрушения стала фура.
Накануне в Крыму на дороге Джанкой — Маслово, между селами Изумрудное и Маслово, обрушился автомобильный мост. По данным МЧС, он упал на железнодорожные пути. В момент обрушения на мосту находились легковой автомобиль и грузовик.
В результате происшествия пострадали два человека. Спасатели деблокировали их и передали медикам. Один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии, а второй получил помощь на месте и отказался от госпитализации.
«Пострадавшие доставлены в ГБУЗ РК Джанкойская центральная районная больница. По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — сообщили в пресс-службе минздрава республики.
Следственный комитет Крыма и Севастополя установил, что причиной обрушения моста стало движение перегруженного большегруза. Следователи провели осмотр места происшествия и сейчас занимаются проверкой технической документации. Также будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности.
«Следователями проводится осмотр территории, изучается автотехническая документация, организовано взаимодействие с медучреждениями», — пояснили в СК.
Перегруз — 13 тонн.
Фура, ставшая причиной обрушения моста, перевозила почти на 13 тонн больше допустимого веса, рассказал в беседе с РЕН ТВ начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин.
«На данный момент проводятся работы по разбору завалов при помощи инженерной техники, а также восстановительного поезда… Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты», — пояснил он.
Близ места обрушения у дороги был установлен знак, согласно которому максимальный размер большегрузов, допустимый для пересечения моста, составляет не более 18 тонн. Фура же, из-за которой рухнул мост, перевозила около 30 тонн, сообщил специалист.
На месте происшествия работают десятки специалистов и единиц техники. Прокуратура Крыма взяла под контроль проверку обстоятельств обрушения моста.