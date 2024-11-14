Таллахасси
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обильные осадки ожидаются в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ФедералПресс. Как сообщает PRIMPRESS, синоптики ожидают, что дождь скоро начнется во Владивостоке.

Сейчас в Таллахасси: +21° 5 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

«Согласно имеющейся информации, днем и особенно ближе к вечеру пойдет непрекращающийся дождь, который ослабнет только в 22:00. При этом наберет мощность и ветер — его сила составит от 10 до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в районе +6…+8 °С. В целом за сутки выпадет не меньше 6,6 миллиметра осадков», — сообщают на портале.

В ночь с 14 на 15 ноября ожидается дождь, который продлится примерно до 01:00. После этого небо останется затянутым облаками, но в середине дня, с 13 до 16 часов, появится солнце. К вечеру ожидается переменная облачность. 15 ноября ветер будет слабым, его скорость составит от 4 до 10 м/с. Температура воздуха поднимется до +12 °С.

Напомним, что сегодня в Приморье ожидается теплая погода.