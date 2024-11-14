Обильные осадки ожидаются в Приморье

«Согласно имеющейся информации, днем и особенно ближе к вечеру пойдет непрекращающийся дождь, который ослабнет только в 22:00. При этом наберет мощность и ветер — его сила составит от 10 до 13 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться в районе +6…+8 °С. В целом за сутки выпадет не меньше 6,6 миллиметра осадков», — сообщают на портале.