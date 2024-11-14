В двух районах Новосибирска ограничили движение из-за ремонтов теплотрасс

В Новосибирске для проведения коммунальных ремонтов ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Железнодорожном районе до 22 ноября на 3 метра уже стала проезжая часть улицы Октябрьской возле жилого дома № 34 между Советской и Урицкого.
А в Ленинском районе до 30 декабря закрыли для проезда машин участок улицы Тихвинской возле дома № 1 недалеко от перекрёстка с Титова.
«Ограничения связаны с проведением ООО “НТСК” ремонта теплотрасс», — уточнили в мэрии.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на четырёх улицах в Новосибирске запретят парковку.