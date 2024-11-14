114 млн. рублей выделят пострадавшим от паводка районам Омской области

Виталий Хоценко принял решение о выделении дополнительных средств в размере 114,6 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Омской области для компенсации ущерба, причинённого паводком жителям северных районов региона.
В соответствии с поручением губернатора, эти средства будут направлены на строительство или покупку жилья для пострадавших граждан.
Власти Омской области активно помогают жителям, которые потеряли свои дома из-за паводка, предоставляя им новое жильё взамен утраченного. Всего приобрести или построить жилье смогут 32 семьи.
Губернатор также сообщил, что на данный момент уже выдано 154 сертификата на новое жильё жителям Усть-Ишимского района на общую сумму около 267 миллионов рублей.