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114 млн. рублей выделят пострадавшим от паводка районам Омской области

Средства направят на строительство и приобретение жилья.
Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко принял решение о выделении дополнительных средств в размере 114,6 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Омской области для компенсации ущерба, причинённого паводком жителям северных районов региона.

В соответствии с поручением губернатора, эти средства будут направлены на строительство или покупку жилья для пострадавших граждан.

Власти Омской области активно помогают жителям, которые потеряли свои дома из-за паводка, предоставляя им новое жильё взамен утраченного. Всего приобрести или построить жилье смогут 32 семьи.

Губернатор также сообщил, что на данный момент уже выдано 154 сертификата на новое жильё жителям Усть-Ишимского района на общую сумму около 267 миллионов рублей.