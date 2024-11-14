Дочь «советского Паганини» Когана поделилась воспоминаниями об отце

«Он практически не расставался со скрипкой. Был очень интеллигентным, мягким, но требовательным в искусстве. Когда я в 13 лет начала с ним играть, поначалу мне было чрезвычайно сложно. Он хотел всего и сразу. Но постепенно мы привыкли к работе друг с другом. Для меня он, конечно, был в первую очередь любимым отцом. При этом я всегда испытывала полное восхищение его даром, его погруженностью в музыку», — вспоминает она.
Уже в 20 лет Коган стал солистом Московской филармонии и за несколько лет активной гастрольной деятельности завоевал репутацию одного из самых талантливых музыкантов страны. Вскоре он был удостоен первой премии — Большой золотой медали. А затем — старт поистине интернациональной карьеры, выступления в лучших залах мира, с самыми известными оркестрами и дирижерами (Джон Барбиролли, Лорин Маазель, Пьер Монтё, Юджин Орманди, Джордж Сэлл — вот лишь несколько имен).
Свою славу виртуоза Коган окончательно закрепил, первым исполнив вживую все 24 каприса Паганини — можно сказать, покорив Эверест скрипичного репертуара. Он стал лучшим интерпретатором произведений великого итальянца, и, кстати, в советско-болгарском фильме про Паганини, снятом Леонидом Менакером, именно Коган озвучил игру главного героя.
«Искусство Леонида Когана — колоссальный шаг в развитии скрипичных возможностей. При этом он абсолютно современен в своем творчестве. Иногда слушаешь скрипачей прошлых эпох и думаешь: “Какой нафталин!” Но в случае с Коганом этого нет совершенно. Он продолжает шагать в ногу со временем», — уверена дочь скрипача.
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Скрипичный луч: почему искусство Леонида Когана не устаревает.