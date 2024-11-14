В Приморье на 65% выросло число нарушений во время лососевой путины

Однако есть и позитивные данные. Так, в этом году промышленный вылов лососей в регионе вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Предприятия добыли 1777,8 тонны горбуши, 18,3 тонны симы и 95,9 тонны кеты.