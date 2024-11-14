Таллахасси
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье на 65% выросло число нарушений во время лососевой путины

В Приморье за время лососевой путины у браконьеров изъяли более тонны рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье завершилась лососевая путина. По ее итогам инспекторы территориального управления Росрыболовства выявили на 691 нарушение, то есть 65%, больше, чем было в прошлом году, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в период путины специалисты выявили 1761 нарушение рыбоохранного законодательства и правил рыболовства, выписали штрафы на общую сумму в 2,373 миллиона рублей, изъяли у браконьеров более тонны рыбы:

«Количество выявленных нарушений по сравнению с путиной 2023 года (1070 нарушений) выросло на 65%, а по сравнению с 2022 годом (848 нарушений) — более чем вдвое».

Однако есть и позитивные данные. Так, в этом году промышленный вылов лососей в регионе вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом. Предприятия добыли 1777,8 тонны горбуши, 18,3 тонны симы и 95,9 тонны кеты.