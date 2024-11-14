Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг

«Мы морской город, потому решили сделать уникальную елку в подарок — из раковин, из морских рапанов. Хотелось, чтобы Дедушка Мороз знал, что это из Черного моря, что в Севастополе есть его друзья и поклонники, чтобы он радовался», — поделился Николай.