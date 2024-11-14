Елку из раковин рапанов отправят из Крыма Деду Морозу в Великий Устюг

Автор идеи — директор эко-парка и главный хранитель Южной резиденции Деда Мороза в Севастополе Николай Помогалов. Говорит, ежегодно отсюда в Великий Устюг отправляются подарки, сделанные руками не только сотрудников, а детей со всего Крыма: открытки, поделки, гостинцы.
На этот раз в рамках уже традиционной акции «Поздравь Деда Мороза с Днем рождения» захотелось создать и презентовать главному персонажу Нового года что-то более грандиозное и неординарное от города.
«Мы морской город, потому решили сделать уникальную елку в подарок — из раковин, из морских рапанов. Хотелось, чтобы Дедушка Мороз знал, что это из Черного моря, что в Севастополе есть его друзья и поклонники, чтобы он радовался», — поделился Николай.
Высота елочки — 2,5 метра. В основе — специально изготовленный металлический каркас, на который закрепили десятки «веток» — секций из раковин, нанизанных на отрезки проволоки. На весь массив их ушло до 2000.
Собрать такое количество удалось благодаря помощи севастопольцев, взрослых и детей. В том числе моряков, рыбаков и юных путешественников из Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи, которые регулярно пополняют коллекцию резиденции таким материалом для поделок.
Теперь раковины еще будут окрашивать перламутровой краской, и украсят елку гирляндами и необычными «игрушками», рассказал художник-дизайнер проекта Денис Молчанов.
«Вверху будет морская звезда, а на массив добавятся морские коньки, раковины и камешки. Все будет настоящее. Может, подсветку еще добавим», — рассказал он.
В Великий Устюг украшенная елочка поедет 18 декабря «Почтой Крыма» в разобранном виде в пяти посылках. Вместе с ней в вотчину Деда Мороза отправятся и другие подарки от крымчан, например, уникальные пряничные открытки из Керчи.