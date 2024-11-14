На Кубани 14 ноября воздух прогреется до +15 градусов

В Краснодарском крае днем местами возможен небольшой дождь. Утром в некоторых районах прогнозируется туман и гололед.
Ветер восточной четверти 4−9 м/с с порывами до 12 м/с. В Краснодаре ожидается +9…+11 градусов.
Температура воздуха на Черноморском побережье +10… +15 градусов. Днем местами ожидается дождь. Ветер западной четверти 6−11 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Сочи на каштанах распустились цветы. Плоды на деревьях уже давно поспели, а листья пожелтели и начали осыпаться. На некоторых растениях уже можно заметить цветочные кисти и побеги.