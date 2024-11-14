Испытатель из Беларуси вернется из годового «полета» на Луну

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Эксперимент по изоляции экипажа из шести человек для имитации полета на Луну (SIRIUS-23), длившийся год, завершится сегодня в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на экспериментальной установке которого проходил «полет».
Эксперимент начался ровно год назад — 14 ноября 2023-го. Командиром экипажа стал Юрий Чеботарев, бортинженером — Анжелика Парфенова, а врачом — Ксения Орлова, в качестве исследователей в «полете» участвуют Ксения Шишенина и Рустам Зарипов. Все пятеро — россияне. Шестой участницей стала исследователь из Беларуси Ольга Мастицкая.
Как проинформировали в институте, члены экипажа провели 366 суток в условиях, которые имитируют работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и поверхности Луны.
По сценарию эксперимента, транспортный корабль был «выведен» на околоземную орбиту, затем был четырехсуточный «полет» к Луне и «стыковка» с окололунной орбитальной станцией. Четыре «космонавта» совершили несколько «высадок» на Луну. Обратный «полет» начался за несколько суток до окончания миссии.