Испытатель из Беларуси вернется из годового «полета» на Луну

По сценарию эксперимента, транспортный корабль был «выведен» на околоземную орбиту, затем был четырехсуточный «полет» к Луне и «стыковка» с окололунной орбитальной станцией. Четыре «космонавта» совершили несколько «высадок» на Луну. Обратный «полет» начался за несколько суток до окончания миссии.