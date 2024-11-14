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В Челябинской области уничтожили 20 тонн винограда

В Челябинской области вредный вьюнок стал причиной уничтожения 20 тонн винограда.

20 тонн свежего винограда из Таджикистана не попадет на прилавки в Челябинской области. Крупная партия ягод оказалась заражена повиликой — вьюнком, который входит в список карантинных сорняков.

Вредное растение обнаружили во время проверки импортных товаров. Одновременно заметили еще одну зараженную партию плодов — в 17 тоннах яблок из Таджикистана пряталась калифорнийская щитовка — вредящее сельскохозяйственным растениям насекомое.

— Яблоки выпущены в оборот, так как данный вид щитовок не переносится с плодами, а виноград по решению хозяйствующего субъекта уничтожен, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.