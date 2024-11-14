Проезд спасателей появился около метро «Петровщина» в Минске

Проезд спасателей появился около метро «Петровщина» по проспекту Дзержинского, 77 в Минске, пишет БелТА.
Сообщается, что в Минске 13 ноября, в среду, прошло торжественное открытие «Проезда спасателей» — территории, которая сочетает в себе зону отдыха, мемориал в память о погибших спасателях, а также образовательное пространство для популяризации культуры безопасности.
В сообщении сказано, что Праезд ратавальнікаў можно найти неподалеку от станции метро «Петровщина». Идея создания указанного объекта появилась в 2017 году, когда возникла необходимость в обеспечении беспрепятственного доступа специальной техники к местам происшествий. Так, в 2021 году построили дорогу, а затем ее благоустроили.
Указанный проезд оборудовали стилизованными скамейками с подсветкой, которые символизируют огонь, воду, воздух — основные стихии, с которыми работают спасатели. Данные элементы стали не только частью благоустройства, но также и культурным акцентом для минчан. Кроме того, были проведены работы, касающиеся озеленения. Установлен памятный знак, посвященный героям, которые погибли в момент исполнения служебного долга.
Тем временем мокрый снег и дождь ожидаются в Беларуси 14 ноября в четверг.
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