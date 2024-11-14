Проезд спасателей появился около метро «Петровщина» в Минске

В сообщении сказано, что Праезд ратавальнікаў можно найти неподалеку от станции метро «Петровщина». Идея создания указанного объекта появилась в 2017 году, когда возникла необходимость в обеспечении беспрепятственного доступа специальной техники к местам происшествий. Так, в 2021 году построили дорогу, а затем ее благоустроили.