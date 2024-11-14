Лучших сотрудников полиции наградили в Самаре 13 ноября

В ДК «Железнодорожников» в Самаре 13 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное 45-летию управления МВД города. Полицейских поздравили с профессиональным праздником и вручили им награды. И.о. главы города Иван Носков пожелал им хорошего настроения и благополучия дома.
— Почетной грамотой III степени главы городского округа Самара и Нагрудным знаком награждены инспектор ДПС ГИБДД и сотрудник уголовного розыска, — сообщила пресс-служба администрации города.
На празднике также присутствовали начальник ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов, начальник городского МВД Дмитрий Урюпин, председатель гордумы Алексей Дегтев и другие почетные гости.