Лучших сотрудников полиции наградили в Самаре 13 ноября

В ДК «Железнодорожников» в Самаре 13 ноября прошло торжественное мероприятие, посвященное 45-летию управления МВД города. Полицейских поздравили с профессиональным праздником и вручили им награды. И.о. главы города Иван Носков пожелал им хорошего настроения и благополучия дома.