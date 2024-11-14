В Воронеже дорога в Шилово может стать шире

Участок дороги в воронежском микрорайоне Шилово может стать шире. В частности, отрезок от Матросова до новой проектируемой 6-полосной дороги могут увеличить до четырех или даже до шести полос. Участок от заправочной станции до поворота на Малышево также может стать шестиполосным. Фото страницы из материалов Генплана Воронежа опубликовали в социальных сетях в среду, 13 ноября.