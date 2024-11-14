В Воронеже дорога в Шилово может стать шире

Участок дороги в воронежском микрорайоне Шилово может стать шире. В частности, отрезок от Матросова до новой проектируемой 6-полосной дороги могут увеличить до четырех или даже до шести полос. Участок от заправочной станции до поворота на Малышево также может стать шестиполосным. Фото страницы из материалов Генплана Воронежа опубликовали в социальных сетях в среду, 13 ноября.
Автор снимка дал пояснение:
— Проектируемый проезд № 21 — это новая 6-полосная дорога от проспекта Патриотов до улицы Лебедева — от арбузного кольца далее через район Песчаного лога и Балтимора, через урочище Чижовская дача, далее по новому мосту через водохранилище. Проектируемый проезд № 13 — это новая 4-полосная дорога от переезда до ул. Лазурная в Тепличном, — говорится в сообщении.
Как отмечают в городской администрации, говорить о скором расширении дороги или о каких-либо конкретных сроках — преждевременно. В документе планирования обозначены работы, которые могут начаться в будущем, но проектно-сметная документация на обозначенные участки не разработана, соответственно, говорить о нововведениях рано.
Ранее жители улицы Владимира Невского пожаловались на строительство дублера Московского проспекта. По их словам, из-за обустройства кольца на пересечении улиц 60-й Армии и Владимира Невского во дворе ЖК увеличился поток автомобилей, возникают пробки, машины создают угрозу жизни пешеходам. В пресс-службе городской администрации уточнили, что это временное неудобство.