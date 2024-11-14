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На Дону за неделю вдвое уменьшилось количество заболевших ковидом

В Ростовской области за семь дней коронавирусом заболели 266 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последние семь дней количество, заболевших коронавирусом уменьшилось. Об этом говорится на сайте «Стопкоронавирус».

Так, с 4 по 10 ноября было выявлено 266 заболевших. Лишь только семи из них потребовалась госпитализация. А еще 397 дончан выздоровели.

А вот в период с 28 октября по 3 ноября подцепивших коронавирус насчитывалось 440 дончан. В больницу тогда попали 14 человек. И 577 пациента пошли на поправку.

А в это время Роспотребнадзор не нашел очагов заболевания вирусом Коксаки в Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, этот вирус относится к энтеровирусным инфекциям. Как показывают исследования, вирус Коксаки способен к периодическим подъемам. Однако, групповой заболеваемости этим недугом в детских садах и школах Дона зарегистрировано не было.

коронавирус