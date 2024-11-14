На Дону за неделю вдвое уменьшилось количество заболевших ковидом

А в это время Роспотребнадзор не нашел очагов заболевания вирусом Коксаки в Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, этот вирус относится к энтеровирусным инфекциям. Как показывают исследования, вирус Коксаки способен к периодическим подъемам. Однако, групповой заболеваемости этим недугом в детских садах и школах Дона зарегистрировано не было.