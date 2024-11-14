На Дону за неделю вдвое уменьшилось количество заболевших ковидом

В Ростовской области за последние семь дней количество, заболевших коронавирусом уменьшилось. Об этом говорится на сайте «Стопкоронавирус».
Так, с 4 по 10 ноября было выявлено 266 заболевших. Лишь только семи из них потребовалась госпитализация. А еще 397 дончан выздоровели.
А вот в период с 28 октября по 3 ноября подцепивших коронавирус насчитывалось 440 дончан. В больницу тогда попали 14 человек. И 577 пациента пошли на поправку.
А в это время Роспотребнадзор не нашел очагов заболевания вирусом Коксаки в Ростовской области. Как сообщили в ведомстве, этот вирус относится к энтеровирусным инфекциям. Как показывают исследования, вирус Коксаки способен к периодическим подъемам. Однако, групповой заболеваемости этим недугом в детских садах и школах Дона зарегистрировано не было.