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Тренер СКА Роман Ротенберг назвал Новосибирск городом мирового уровня

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг на пресс-конференции выразил свою любовь к Новосибирску.

Источник: ХК "Сибирь"

Он заявил, что Новосибирск — любимый его город после Москвы и Санкт-Петербурга. Он добавил, что каждый город уникален, но Новосибирск выделяется своей культурой, театрами и архитектурой. По его словам, город на мировом уровне.

Ротенберг также добавил, что, прожив в различных городах и странах, он бы выбрал Новосибирск для отдыха с семьей.

«Это лучше, чем Париж или Лондон, честно», — сказал он.

Мнения пользователей интернета разделились.

«Все критикуют свои города, это нормально. Мы живем здесь и видим недостатки, а приезжие чаще замечают только положительные стороны», — пишут в соцсетях.

Напомним, ХК «Сибирь» потерпел поражение от СКА в домашнем матче в Новосибирске.

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