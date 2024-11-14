Тренер СКА Роман Ротенберг назвал Новосибирск городом мирового уровня

Он заявил, что Новосибирск — любимый его город после Москвы и Санкт-Петербурга. Он добавил, что каждый город уникален, но Новосибирск выделяется своей культурой, театрами и архитектурой. По его словам, город на мировом уровне.
Ротенберг также добавил, что, прожив в различных городах и странах, он бы выбрал Новосибирск для отдыха с семьей.
«Это лучше, чем Париж или Лондон, честно», — сказал он.
Мнения пользователей интернета разделились.
«Все критикуют свои города, это нормально. Мы живем здесь и видим недостатки, а приезжие чаще замечают только положительные стороны», — пишут в соцсетях.
Напомним, ХК «Сибирь» потерпел поражение от СКА в домашнем матче в Новосибирске.