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Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце недели

В конце предстоящей недели синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем на территории Волгограда и области. По информации Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются 15 и 16 ноября. При этом в регионе сохранится теплая погода для нынешнего времени года.

Сейчас в Таллахасси: +21° 4 м/с 78% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

Днем 14 ноября в отдельных районах области ожидается местами небольшой дождь. Температура воздуха в этот деньпрогреется максимально до +6º.

Небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются также в ночь на 15 ноября. Местами туман, ночью и утром прогнозируется образование гололедицы. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха днём составит +5º, в отдельных южных районах до +7º.

В субботу, 16 ноября, также стоит ждать в отдельных районах мокрый снег и дождь. Ветер днем западного направления 5−10 м/с. Днем воздух прогреется до +2…+7º.