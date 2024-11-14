Мокрый снег с дождем придет в Волгоградскую область в конце недели

В конце предстоящей недели синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем на территории Волгограда и области. По информации Волгоградского ЦГМС, осадки ожидаются 15 и 16 ноября. При этом в регионе сохранится теплая погода для нынешнего времени года.