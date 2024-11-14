Стало известно, где в Башкирии больше всего родилось детей

Среди городских округов республики больше всего детей родилось в Уфе — 10 226. На втором месте по рождаемости — Стерлитамак, в котором в прошлом году родились 2322 ребенка. На третьем месте — Нефтекамск. Здесь за год появилось на свет 1429 младенцев.