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Стало известно, где в Башкирии больше всего родилось детей

Статистики Башкирии опубликовали демографические показатели по городам и районам республики за 2023 год.

Источник: Башинформ

Среди городских округов республики больше всего детей родилось в Уфе — 10 226. На втором месте по рождаемости — Стерлитамак, в котором в прошлом году родились 2322 ребенка. На третьем месте — Нефтекамск. Здесь за год появилось на свет 1429 младенцев.

Что касается муниципальных районов республики, то лидером по рождаемости в 2023 году стал Уфимский район — 1184 ребенка. В Туймазинском районе в это же время родилось 1037 детей, Белорецком — 938, Иглинском — 731, Мелеузовском — 673, Ишимбайском — 655, Баймакском районе — 648 младенцев.

Как ранее сообщал Башинформ, в прошлом году в регионе родилось 35 388 детей. Показатель рождаемости в расчёте на 1000 человек населения составил 8,7.

демография