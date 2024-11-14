На «Красноярских Столбах» открыли комплекс «Нарым»

Запрет на проживание в «Нарыме» снят, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Национальный парк “Красноярские Столбы”.
С 17 октября для проживания туристов был закрыт научно-познавательный комплекс «Нарым» из-за выхода медведей в рекреационную зону нацпарка.
На Столбах снежный покров установился в октябре. С начала ноября следы медведей в рекреационной зоне и зоне особой охраны не фиксируются. Можно сделать вывод, что медведи залегли в берлоги. Их средняя продолжительность сна — около 170 дней.
В этом году кормовые условия были достаточные, поэтому встречи с медведями-шатунами маловероятны.
Стоит отметить, что продолжает действовать запрет на посещение нацпарка в тёмное время суток.