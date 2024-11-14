ABC: у побережья Соломоновых Островов обнаружили самый большой в мире коралл

По данным ABC, ученым удалось найти новый коралл во время подводной экспедиции к побережью Соломоновых Островов. Размеры этой структуры, не являющейся частью рифа и растущей отдельно, составляют 34 м в ширину, 32 м в диаметре и 5,5 м в высоту, и в момент обнаружения исследователи даже решили, что столкнулись с останками затонувшего корабля. «Он затмевает все другие кораллы, которые ранее считались самыми крупными в мире, эта гигантская колония, вероятно, росла от 300 до 500 лет», — приводит телеканал оценку экспертов.