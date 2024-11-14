ABC: у побережья Соломоновых Островов обнаружили самый большой в мире коралл

СИДНЕЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые обнаружили у побережья архипелага Соломоновы Острова самый крупный в мире коралл. Как сообщает австралийский телеканал ABC, размеры этого природного объекта сопоставимы с площадью пяти теннисных кортов.
По данным ABC, ученым удалось найти новый коралл во время подводной экспедиции к побережью Соломоновых Островов. Размеры этой структуры, не являющейся частью рифа и растущей отдельно, составляют 34 м в ширину, 32 м в диаметре и 5,5 м в высоту, и в момент обнаружения исследователи даже решили, что столкнулись с останками затонувшего корабля. «Он затмевает все другие кораллы, которые ранее считались самыми крупными в мире, эта гигантская колония, вероятно, росла от 300 до 500 лет», — приводит телеканал оценку экспертов.
Обнаруженный на Соломоновых Островах коралл принадлежит к виду Pavona clavus и имеет волнистую форму, которая отражает поверхность океана, его основной цвет коричневый, с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного цветов. По словам ученых, колония «выглядит вполне здоровой». «В то время как мелководные рифы приходят в упадок из-за потепления воды в океанах, этот большой и здоровый оазис, живущий в более глубоких водах, выглядит как маяк надежды», — сказал океанолог Эрик Барун, принимавший участие в экспедиции.
По словам морского биолога Университета штата Квинсленд профессора Питера Мамби, впечатляющие размеры обнаруженной у Соломоновых Островов колонии могут быть обусловлены ее «удаленностью от пояса циклонов в Тихом океане». «По всей видимости, этот коралл существовал в очень благоприятной среде, защищенной от серьезных штормов», — указал он, добавив, однако, что размеры коралла, к сожалению, не делают его неуязвимым. «Даже такие большие колонии очень чувствительны к повышению температуры океана, вызванному изменением климата», — подчеркнул Мамби.
Самые большие кораллы мира.
Ранее самым большим кораллом в мире считалась отдельно растущая массивная колония Национального морского заповедника Американского Самоа, получившая имя Big Momma (Большая Мама). Ее высота превышает 6 м, ширина — 22,2 м, а окружность достигает 41 м. Возраст этого коралла, по данным заповедника, более 500 лет.
Самым большим рифовым кораллом считается Muga dhambi (Большой коралл), растущий в пределах Большого Барьерного рифа. Он имеет форму полусферы и достигает 10,4 м в ширину и 5,3 м в высоту. Ученые считают, что для структуры, возраст которой насчитывает от 421 до 438 лет, этот коралл «все еще хорошей форме», 70% его поверхности покрыто живыми коралловыми полипами и лишь незначительную часть занимают зеленые губки и водоросли.