Автобусные маршруты № 21 и № 73 временно изменили схему движения в Воронеже

С 13 ноября изменен путь следования маршрутов № 21 (курсирует от остановки «Поликлиника № 7» до остановки «Школа» на Левом берегу) и № 73 (едет из Шилово до ж/д вокзала Воронеж −1). Ограничения продлятся до 30 ноября.