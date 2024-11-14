Автобусные маршруты № 21 и № 73 временно изменили схему движения в Воронеже

Воронежцев предупредили об изменениях двух муниципальных автобусных маршрутов, следующих в микрорайон Шилово. Об этом проинформировал Единый оператор городских пассажирских перевозок.
С 13 ноября изменен путь следования маршрутов № 21 (курсирует от остановки «Поликлиника № 7» до остановки «Школа» на Левом берегу) и № 73 (едет из Шилово до ж/д вокзала Воронеж −1). Ограничения продлятся до 30 ноября.
Движение автобусов будет следующим:
— № 21 следует от остановки «Звездный квартал» (ул. Острогожская, д. 168С) по улицам: Острогожская, Краснознаменная, Челюскинцев, Моисеева, Кирова, Платонова, Университетская площадь, Плехановская, пл. Ленина, Кардашова, Карла Маркса, проспект Революции, Степана Разина, Чернавский мост и далее по Ленинскому проспекту.
— № 73 едет от остановки «Магазин» по улицам: Теплоэнергетиков, Острогожская, Краснознаменная, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября, Кольцовская.