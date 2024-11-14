Закончилась вода: видео «пыльной» уборки улиц Воронежа появилось в Сети

В Воронеже при уборке Московского проспекта коммунальная техника устроила «пыльную бурю», осложнив дорожную ситуацию для автомобилистов. Видео опубликовали в сетях вечером среды, 13 ноября. Автор отметил, что поднятая тракторами пыль сильно затрудняла видимость и мешала нормально дышать.
В пресс-службе мэрии подчеркнули, что в управе района о случившемся знают и приносят горожанам извинения за доставленные неудобства.
— Действительно, вчера во время движения уборочной техники по Московскому проспекту во время подметания закончилась вода. Как вчера после инцидента, так и сегодня после опубликования видео, сотрудники комбината еще раз были проинструктированы о порядке работы в таком случае и недопустимости этих ситуаций, а в случае их повторения и применении дисциплинарных мер. Благодарим горожан за видео! — заявили в муниципалитете.
Ранее в Воронеже предложили создать единое предприятие, отвечающее за уборку и содержание улиц. Это должно помочь сократить затраты на управленцев и позволить выделить средства на привлечение дополнительных сотрудников, которые непосредственно занимаются благоустройством.