Закончилась вода: видео «пыльной» уборки улиц Воронежа появилось в Сети

— Действительно, вчера во время движения уборочной техники по Московскому проспекту во время подметания закончилась вода. Как вчера после инцидента, так и сегодня после опубликования видео, сотрудники комбината еще раз были проинструктированы о порядке работы в таком случае и недопустимости этих ситуаций, а в случае их повторения и применении дисциплинарных мер. Благодарим горожан за видео! — заявили в муниципалитете.