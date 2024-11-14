Не справился с управлением: шофер грузовика погиб на дороге Магнитогорск-Ира

На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Сотрудники экстренной службы зафиксировали поврежденный автомобиль, отсоединили аккумулятор и приступили к деблокированию водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Работы, как отмечают специалисты, проводились в условиях ограниченной видимости, и это усложняло задачу. Пришлось даже для стабилизации грузовика использовать кран.