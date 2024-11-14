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Не справился с управлением: шофер грузовика погиб на дороге Магнитогорск-Ира

В Башкирии разбился насмерть водитель КамАЗа.
Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 13 ноября, в Баймакском районе Башкирии разбился насмерть водитель грузовика. Об этом рассказали пресс-службы Госавтоинспекции республики и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Согласно предварительным данным, 45-летний шофер КамАЗа ехал со стороны Баймака по направлению в Сибай. На 108 километре дороги Магнитогорск-Ира мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.

На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Сотрудники экстренной службы зафиксировали поврежденный автомобиль, отсоединили аккумулятор и приступили к деблокированию водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Работы, как отмечают специалисты, проводились в условиях ограниченной видимости, и это усложняло задачу. Пришлось даже для стабилизации грузовика использовать кран.

К сожалению, шофер скончался от полученных травм еще до прибытия спасателей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

— Соблюдайте правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях. Будьте внимательными на дороге! — призвали в ГК ЧС.

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