Не справился с управлением: шофер грузовика погиб на дороге Магнитогорск-Ира

Вчера вечером, 13 ноября, в Баймакском районе Башкирии разбился насмерть водитель грузовика. Об этом рассказали пресс-службы Госавтоинспекции республики и Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.
Согласно предварительным данным, 45-летний шофер КамАЗа ехал со стороны Баймака по направлению в Сибай. На 108 километре дороги Магнитогорск-Ира мужчина не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась.
На место ЧП прибыли спасатели Госкомитета по ЧС. Сотрудники экстренной службы зафиксировали поврежденный автомобиль, отсоединили аккумулятор и приступили к деблокированию водителя с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Работы, как отмечают специалисты, проводились в условиях ограниченной видимости, и это усложняло задачу. Пришлось даже для стабилизации грузовика использовать кран.
К сожалению, шофер скончался от полученных травм еще до прибытия спасателей. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
— Соблюдайте правила дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях. Будьте внимательными на дороге! — призвали в ГК ЧС.
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