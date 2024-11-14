И на улице безрадостно, и в домах темно: Кто из жителей Кишинева в четверг, 14 ноября, останется без света — публикуем адреса

Отключения света в столице: где они запланированы в четверг, 14 ноября. Публикуем список адресов.
Ботаника:
- Ашхабад, 3, 31−51, 6−24, 32−38, Четатя Албэ, 18−36, 25−45, Ханул Морий, 1, 5−19, 2−20, Минск, 1−23, 4−6, Мунчешть, 89, 105−107, 111, 174, 999, Пандурилор, 3−7, 13−17, 8, 8/1, 10−12, 14, 16, 18, 20, 22, Таллин, 12, 12/1, 21, Ташкент, 1, 5−17, 2−20 — с 08:50 до 16:40.
- Ашхабад, 8, Четатя Албэ, 17, Диминеций, 3, 27/1, Минск, 2, Мунчешть, 75−77, 81−85, 85/2, 89, 132, 132A, 162, 162A, 162B, 164 — с 08:50 до 13:00.
Буюканы:
- Каля Ешилор, 30, Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
- Пьетрэрией, 19/1, 19/3, пер. Пьетрэрией, 19 — с 09:00 до 17:00.
- Барбу Лэутару, 1−19, 35/1, 41/1, 2−16, Буюкань, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 13A, Ч. Порумбеску, 1−33, 2−8, 12−18, 20, Е. Кока, 1−15, И. Некулче, 3, Лэтэрецу Мария, 4, М. Тэнасе, 1−17, 2−10, 14−18, 22, Примэверий, 44, Ш. Няга, 6−8, 14, 7−9, 15−17, В. Лупу, 4, 6, 6A, 8, 14, В. Белинского, 32/1 — с 09:50 до 17:00.
Центр:
- Валя Дическу, 47 — с 09:30 до 14:00.
- Хынчештское шоссе, 20 — с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
- Колоница, 334 — с 09:10 до 17:00.
Рышкановка:
- А. Панн, 7/2, 19, Колина Пушкин, 4, 8a, И. Прункул, 2, 6−24, 3, 13, 13G, Мит. Г. Бэнулеску-Бодони, 20, 61, П. Рареш, 22, 33−37, Сф. Андрей, 20 — с 09:40 до 17:00.