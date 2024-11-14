В СПбГУ выяснили, что СДВГ затрудняет выполнение сложных поведенческих задач

Ученые СПбГУ для исследования выбрали крыс, так как они больше подходят для моделирования психоневрологических расстройств. У крыс DAT-KO нейромедиатор дофамин, выделяясь в мозге при определенных условиях, действует аномально длительно. Это приводит к повышенной активности: они не могут долго оставаться неподвижными, у них нарушены процессы внимания, снижена обучаемость. Ученые изучили, как особенности поведения DAT-KO крыс отражаются на электрической активности мозга этих животных. Выяснилось, что для них характерна аномальная десинхронизация ритмов, зарегистрированных в различных частях мозга, особенно во время исследовательского поведения.