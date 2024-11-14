В СПбГУ выяснили, что СДВГ затрудняет выполнение сложных поведенческих задач

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) изучили особенности поведения крыс с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и выяснили, что они сталкиваются с проблемами при выполнении сложных поведенческих задач. Исследование необходимо для выявления механизмов дофамин-зависимых патологий, а также для разработки подходов к их лечению, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы исследовали, какие особенности проявляют крысы линии DAT-KO, у которых отсутствует транспортер дофамина. Оказалось, что гиперактивные “нокаутные” крысы (крысы, у которых “нокаутирован” ген, определяющий наличие в организме белка-транспортера обратного захвата дофамина — DAT, прим. ТАСС) склонны к стереотипным моделям поведения, что мешает им адекватно обучаться и выполнять сложные поведенческие задачи. Например, “нокауты” хуже ориентируются в пространстве, поэтому менее успешно, чем крысы без генетического дефекта, могут находить пищу в специально разработанных лабиринтах», — привели в пресс-службе слова ведущего научного сотрудника Лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии Института трансляционной медицины СПбГУ Анны Вольновой.
Психологические нарушения, такие как СДВГ, болезнь Паркинсона, синдром Туретта, часто возникают при биполярном расстройстве. Эти патологии могут быть следствием нарушений в работе дофаминовой передачи, так как дофамин играет в мозге ключевую роль в таких процессах, как двигательная активность, обучение и память.
Ученые СПбГУ для исследования выбрали крыс, так как они больше подходят для моделирования психоневрологических расстройств. У крыс DAT-KO нейромедиатор дофамин, выделяясь в мозге при определенных условиях, действует аномально длительно. Это приводит к повышенной активности: они не могут долго оставаться неподвижными, у них нарушены процессы внимания, снижена обучаемость. Ученые изучили, как особенности поведения DAT-KO крыс отражаются на электрической активности мозга этих животных. Выяснилось, что для них характерна аномальная десинхронизация ритмов, зарегистрированных в различных частях мозга, особенно во время исследовательского поведения.
Такая десинхронизация может быть ключевым фактором, лежащим в основе проблем с гиперактивностью у крыс DAT-KO. Ученые предполагают, что гипердофаминергия у этих крыс снижает эффективность обработки информации структурами мозга, из-за чего им сложнее решать сложные поведенческие задачи, например, быстро и эффективно ориентироваться в лабиринтах. С помощью подобных исследований ученые надеются не только получить новые знания о механизмах развития дофамин-зависимых патологий, но и подобрать методы их фармакологической коррекции.